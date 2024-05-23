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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Одесса (65535) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
4,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/1
Всего: упаковка (5)
7,01
Экономия: -0,60 грн
6,41 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
10,10
Экономия: -1,02 грн
9,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (9)
9,94
Экономия: -1,22 грн
8,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (9)
10,14
Экономия: -1,63 грн
8,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (6)
10,35
Экономия: -1,19 грн
9,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (14)
10,42
Экономия: -1,18 грн
9,24 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (67)
8,78
Экономия: -0,32 грн
8,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
10,27
Экономия: -0,94 грн
9,33 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Грушевского Михаила, 2
Всего: упаковка (1)
5,83
Экономия: -0,60 грн
5,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (12)
7,13
Экономия: -1,01 грн
6,12 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом