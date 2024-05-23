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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Запорожье (556763) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (26)
18,00
Экономия: -5,00 грн
13,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
Всего: упаковка (16)
13,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
Всего: упаковка (13)
13,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
Всего: упаковка (11)
13,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (33)
12,32 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: упаковка (6)
14,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
Всего: упаковка (21)
13,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (20)
14,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: упаковка (124)
14,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 07:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (27)
14,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (7)
12,59 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 159/2
Всего: упаковка (15)
14,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
Всего: упаковка (46)
14,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (116)
14,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (27)
14,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 07:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
Всего: упаковка (1)
14,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (4)
14,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (6)
14,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (11)
18,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Катеринополь, ул. Соборная, 36
Всего: упаковка (16)
14,00 грн