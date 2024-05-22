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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Харьков (556763) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (26)
18,00
Экономия: -5,00 грн
13,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, пл. Мира, 2
Всего: упаковка (13)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, ул. Хмельницкого Богдана, 5-А
Всего: упаковка (22)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (9)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, просп. Мира, 68
Всего: упаковка (18)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 40 мин
Конотоп, ул. Садовая, 1
Всего: упаковка (11)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, ул. Выровская, 27
Всего: упаковка (15)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Конотоп, ул. Клубная, 95
Всего: упаковка (15)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (116)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Шостка, ул. Некрасова, 16
Всего: упаковка (20)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Шостка, ул. Свободы, 27
Всего: упаковка (24)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (27)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
Всего: упаковка (1)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (8)
12,59 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
Всего: упаковка (46)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (27)
14,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
Всего: упаковка (16)
13,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 159/2
Всего: упаковка (15)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: упаковка (124)
14,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Канев, ул. Шевченко, 11
Всего: упаковка (18)
14,00 грн