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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Харьков (556762) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (27)
9,00
Экономия: -2,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (24)
9,00
Экономия: -2,00 грн
7,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, пл. Мира, 2
Всего: упаковка (6)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, ул. Хмельницкого Богдана, 5-А
Всего: упаковка (19)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (6)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, просп. Мира, 68
Всего: упаковка (36)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 40 мин
Конотоп, ул. Садовая, 1
Всего: упаковка (24)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, ул. Выровская, 27
Всего: упаковка (22)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Конотоп, ул. Клубная, 95
Всего: упаковка (13)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Шостка, ул. Некрасова, 16
Всего: упаковка (12)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Ухтомского, 5-А
Всего: упаковка (20)
7,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Шостка, ул. Свободы, 27
Всего: упаковка (23)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (41)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
Всего: упаковка (24)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
Всего: упаковка (7)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (19)
7,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
Всего: упаковка (4)
7,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 159/2
Всего: упаковка (6)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: упаковка (90)
7,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 89-А/2
Всего: упаковка (13)
7,25 грн