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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (342649) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (5)
17,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Всего: упаковка (2)
15,50 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (50)
15,00 грн
В других городах:
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б
Всего: упаковка (42)
20,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Змиев, ул. 6-й Стрелковой Дивизии, 1
Всего: упаковка (100)
14,50 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
Всего: упаковка (6)
21,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Самары, ул. Соборная, 49
Всего: упаковка (20)
21,40 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом