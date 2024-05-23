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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одесса (306334) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (6)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
16,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (48)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (79)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (27)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (18)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Всего: упаковка (1)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (25)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (30)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (62)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (43)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (37)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (64)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (38)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (39)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (26)
27,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (2)
16,20 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 19/1
Всего: упаковка (1)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (17)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (59)
27,00 грн