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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (306334) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 246 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (43)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (128)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (6)
21,10
Экономия: -6,65 грн
14,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
21,10
Экономия: -6,65 грн
14,45 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (17)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (65)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (54)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (6)
21,10
Экономия: -6,65 грн
14,45 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (44)
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (36)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (10)
18,50
Экономия: -5,56 грн
12,94 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (14)
21,10
Экономия: -6,65 грн
14,45 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (175)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (32)
21,10
Экономия: -6,65 грн
14,45 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (44)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (106)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (12)
21,10
Экономия: -6,65 грн
14,45 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (81)
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (13)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн