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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Запорожье (306333) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (35)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (16)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (18)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (39)
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (32)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (12)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (45)
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (36)
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (44)
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (24)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (64)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (27)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
Всего: упаковка (37)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (19)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Томаковка, ул. Шоссейная, 22
Всего: упаковка (34)
16,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (34)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (46)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (36)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (47)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (51)
16,00 грн