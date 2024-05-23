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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одесса (306333) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (31)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
9,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (3)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (59)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (82)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (91)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (28)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (7)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (71)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (10)
7,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (30)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (52)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: упаковка (14)
9,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (14)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (8)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (40)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (6)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (44)
16,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
11,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (35)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн