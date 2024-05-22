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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (306333) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (9)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (37)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (32)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (29)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (21)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (120)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (15)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (65)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (28)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (49)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (74)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (8)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (30)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (50)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (38)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (26)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (30)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (55)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хоткевича, 30-А
Всего: упаковка (35)
16,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (39)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом