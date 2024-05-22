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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Киев (306333) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеке
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (17)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (101)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (62)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (25)
10,80
Экономия: -3,41 грн
7,39 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (11)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (25)
10,80
Экономия: -3,41 грн
7,39 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (8)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (70)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (23)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (12)
10,80
Экономия: -3,41 грн
7,39 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (12)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (37)
10,80
Экономия: -3,41 грн
7,39 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (49)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (37)
10,80
Экономия: -3,41 грн
7,39 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (83)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Здоровая семья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (14)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (18)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (25)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (16)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн