Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE"Цены в аптеках

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харьков (306333) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (26)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (26)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (20)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (7)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (29)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (20)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (8)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (20)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (25)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (4)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (51)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (12)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (23)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: упаковка (2)
16,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (23)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (20)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (26)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (30)
16,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Валентиновская, 35/81
Всего: упаковка (20)
19,00
Экономия: -3,00 грн
16,00 грн