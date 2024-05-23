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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Одесса (226714) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (25)
20,01 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
19,58
Экономия: -2,47 грн
17,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (25)
20,01 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Добровольского, 1
Всего: упаковка (2)
17,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Суворово, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (24)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (17)
14,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Братское, ул. Воронина, 39
Всего: упаковка (25)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
Всего: упаковка (10)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (25)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Магдебурская, 27
Всего: упаковка (17)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Измаил, ул. Покровская, 77-А
Всего: упаковка (21)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Академика Тамма, 3/163
Всего: упаковка (10)
16,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (22)
39,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
Всего: упаковка (18)
19,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 93
Всего: упаковка (18)
16,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, пл. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (5)
26,60
Экономия: -6,17 грн
20,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 67/1
Всего: упаковка (10)
17,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (10)
38,85 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (6)
38,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
39,08 грн