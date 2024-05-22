Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБинт марлевый медицинский стерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Львов (226714) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
19,49
Экономия: -2,46 грн
17,03 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (12)
38,79 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
Всего: упаковка (20)
14,51 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (2)
39,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 51
Всего: упаковка (20)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Левицкого Кости, 8
Всего: упаковка (17)
17,08 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 60
Всего: упаковка (25)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (23)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Клевань, ул. Центральная, 10-А
Всего: упаковка (13)
14,51 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 12
Всего: упаковка (5)
39,16 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
38,91 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: упаковка (9)
14,52 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
39,08 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Сурина Гора, 20
Всего: упаковка (10)
14,51 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (9)
39,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 25-А
Всего: упаковка (15)
38,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Магдебурская, 27
Всего: упаковка (17)
20,01 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
22,05
Экономия: -0,66 грн
21,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
38,74 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 48-А
Всего: упаковка (16)
17,14 грн