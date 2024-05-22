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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Киев (226714) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
38,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (13)
38,98 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
20,76
Экономия: -2,61 грн
18,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (5)
38,86 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (5)
18,41
Экономия: -2,32 грн
16,09 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (5)
24,04
Экономия: -0,02 грн
24,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
Всего: упаковка (24)
39,03 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (5)
25,44
Экономия: -3,21 грн
22,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
Всего: упаковка (1)
18,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (5)
17,41
Экономия: -1,30 грн
16,11 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
22,05
Экономия: -0,66 грн
21,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
Всего: упаковка (19)
38,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 48-А
Всего: упаковка (16)
17,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
38,74 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (5)
25,44
Экономия: -3,21 грн
22,23 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
Всего: упаковка (21)
14,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 25-А
Всего: упаковка (15)
38,84 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (8)
17,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (9)
39,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Сурина Гора, 20
Всего: упаковка (10)
14,51 грн