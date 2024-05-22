Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Харьков (226714) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
В других городах:
Аптека нц
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Андреевка, ул. Центральная, 4
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (25)
Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (25)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (25)
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (25)
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Победы, 105
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (24)
Открыто Закроется в 21:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (25)
Открыто Закроется в 21:00
Гадяч, ул. Гадячского договора, 23
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65-В
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (21)
Открыто Закроется в 20:00
Оржица, ул. Центральная, 29
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Варва, ул. Шевченко Тараса, 81
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (15)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Подорожник
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 20:00
Александрия, пл. Соборная, 27-Б
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (21)
Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 93
Аптека твоей родини
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29