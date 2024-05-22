Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБинт марлевый медицинский стерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (226714) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (2)
17,67
Экономия: -1,14 грн
16,53 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (15)
20,03 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (1)
18,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (2)
15,44 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (25)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (25)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
Всего: упаковка (18)
19,47 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65-В
Всего: упаковка (1)
18,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 93
Всего: упаковка (21)
16,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Александрия, пл. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (5)
26,60
Экономия: -6,17 грн
20,43 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (24)
20,01 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (25)
39,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (4)
17,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (6)
39,10 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (5)
25,44
Экономия: -3,21 грн
22,23 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (22)
39,08 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Академика Тамма, 3/163
Всего: упаковка (10)
16,99 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: упаковка (1)
17,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Оржица, ул. Центральная, 29
Всего: упаковка (21)
20,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Гадяч, ул. Гадячского договора, 23
Всего: упаковка (25)
20,01 грн