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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Одесса (226713) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
11,44
Экономия: -1,44 грн
10,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
22,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (4)
9,97 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (7)
12,90
Экономия: -0,39 грн
12,51 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 6
Всего: упаковка (1)
22,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Добровольского, 1
Всего: упаковка (2)
9,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
22,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
Всего: упаковка (2)
9,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (3)
22,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 15
Всего: упаковка (6)
10,29 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
22,44 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 49
Всего: упаковка (1)
22,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
22,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (3)
13,30
Экономия: -0,40 грн
12,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 6-Г
Всего: упаковка (1)
9,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (5)
11,17
Экономия: -0,42 грн
10,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
22,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (21)
9,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
22,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
Всего: упаковка (5)
9,55 грн