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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Львов (226713) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
12,11
Экономия: -1,53 грн
10,58 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (2)
22,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: упаковка (2)
10,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11
Всего: упаковка (3)
14,10
Экономия: -2,35 грн
11,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (25)
10,47
Экономия: -1,13 грн
9,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: упаковка (15)
9,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (3)
13,30
Экономия: -0,40 грн
12,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
22,34 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 49
Всего: упаковка (1)
22,44 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
13,55
Экономия: -0,41 грн
13,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (9)
22,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 41
Всего: упаковка (1)
9,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Университетская, 63/9
Всего: упаковка (1)
22,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
Всего: упаковка (5)
9,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (21)
9,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 65
Всего: упаковка (5)
9,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
Всего: упаковка (2)
9,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 48/2
Всего: упаковка (1)
11,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
Всего: упаковка (2)
9,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
22,27 грн