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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Харьков (226713) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
22,55 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
22,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (3)
22,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
22,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
22,54 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
22,44 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
22,39 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (5)
14,64
Экономия: -1,85 грн
12,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (3)
11,45
Экономия: -0,40 грн
11,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
22,54 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Безлюдовка, ул. Змиевская, 68-А
Всего: упаковка (1)
22,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (3)
10,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мерефа, ул. Савченко, 20
Всего: упаковка (1)
22,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (1)
22,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (12)
22,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (2)
10,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (3)
15,14
Экономия: -3,39 грн
11,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Петропавловка, ул. Красная, 76-А
Всего: упаковка (2)
17,93
Экономия: -6,18 грн
11,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
11,20
Экономия: -0,60 грн
10,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Миргород, ул. Гоголя, 139
Всего: упаковка (16)
10,70
Экономия: -0,89 грн
9,81 грн