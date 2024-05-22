Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Харьков (226713) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
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Харьков, ул. Молочная, 6
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Харьков, ул. Сумская, 41/2
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Всего: упаковка (3)
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Харьков, просп. Науки, 9
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Аптека копейка
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Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
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Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
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Безлюдовка, ул. Змиевская, 68-А
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Люботин, пл. Соборная, 1-В
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Мерефа, ул. Савченко, 20
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Открыто Закроется в 21:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
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Всего: упаковка (12)
Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Бажаемо здоровья
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Сумы, просп. Свободы, 32
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:30
Петропавловка, ул. Красная, 76-А
Не болей
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (16)
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Миргород, ул. Гоголя, 139