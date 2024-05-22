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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (226713) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (45)
11,86
Экономия: -0,71 грн
11,15 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (3)
11,35
Экономия: -1,43 грн
9,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (1)
14,30
Экономия: -2,55 грн
11,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
11,20
Экономия: -0,60 грн
10,60 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (3)
15,14
Экономия: -3,39 грн
11,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. 40 лет Победы, 6-В
Всего: упаковка (2)
15,80
Экономия: -4,05 грн
11,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (5)
11,17
Экономия: -0,42 грн
10,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
22,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
22,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Петропавловка, ул. Красная, 76-А
Всего: упаковка (2)
17,93
Экономия: -6,18 грн
11,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 15
Всего: упаковка (6)
10,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 6-Г
Всего: упаковка (1)
9,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (12)
22,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мерефа, ул. Савченко, 20
Всего: упаковка (1)
22,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (1)
22,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (3)
10,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Безлюдовка, ул. Змиевская, 68-А
Всего: упаковка (1)
22,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
22,54 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
22,44 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (5)
14,64
Экономия: -1,85 грн
12,79 грн