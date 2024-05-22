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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Львов (167785) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (6)
12,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (3)
13,00 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (3)
12,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (2)
14,40 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (19)
13,40 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
13,20 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (4)
12,31 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 05:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
Всего: упаковка (2)
12,80 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Стрый, ул. Коссака, 9
Всего: упаковка (2)
12,70 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9
Всего: упаковка (1)
13,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
Всего: упаковка (2)
12,31 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Самбор, ул. Мазепы, 21-А
Всего: упаковка (21)
13,20 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Самбор, ул. Перемышльская, 3
Всего: упаковка (40)
12,40 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Борислав, ул. Ковалива, 53
Всего: упаковка (1)
13,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Броды, ул. Юридика, 1
Всего: упаковка (3)
12,31 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Гошовского Владимира, 2
Всего: упаковка (1)
15,41
Экономия: -4,55 грн
10,86 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 40
Всего: упаковка (2)
11,79
Экономия: -0,83 грн
10,96 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
Всего: упаковка (7)
15,90 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-Б
Всего: упаковка (12)
15,90 грн