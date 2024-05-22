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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (167784) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
6,20
Экономия: -0,24 грн
5,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Александровка, ул. Независимости Украины, 19
Всего: упаковка (131)
8,80
Экономия: -2,84 грн
5,96 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
6,88
Экономия: -0,87 грн
6,01 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 56
Всего: упаковка (2)
8,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Дударков, ул. Гоголя, 45-В
Всего: упаковка (3)
7,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (2)
10,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом