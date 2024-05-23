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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Одесса (16568) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
11,91
Экономия: -1,76 грн
10,15 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (3)
11,79
Экономия: -5,69 грн
6,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (7)
11,17
Экономия: -1,13 грн
10,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
9,59
Экономия: -0,29 грн
9,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
Всего: упаковка (1)
9,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
Всего: упаковка (7)
8,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
Всего: упаковка (5)
11,22
Экономия: -1,08 грн
10,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 15
Всего: упаковка (7)
8,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Всего: упаковка (2)
11,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (4)
9,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (4)
10,89
Экономия: -0,75 грн
10,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (4)
10,59
Экономия: -0,62 грн
9,97 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (11)
8,60
Экономия: -0,40 грн
8,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (212)
8,49
Экономия: -0,29 грн
8,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
10,29
Экономия: -0,48 грн
9,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (14)
8,53
Экономия: -0,33 грн
8,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (6)
7,63
Экономия: -0,73 грн
6,90 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (2)
9,40
Экономия: -0,60 грн
8,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (4)
11,36
Экономия: -2,06 грн
9,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (60)
11,49
Экономия: -1,60 грн
9,89 грн