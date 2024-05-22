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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Львов (16568) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (11)
11,50
Экономия: -1,38 грн
10,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (17)
11,11
Экономия: -0,97 грн
10,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (9)
11,69
Экономия: -1,58 грн
10,11 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (46)
11,16
Экономия: -3,16 грн
8,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
11,55
Экономия: -1,65 грн
9,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (1)
11,10
Экономия: -3,10 грн
8,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
11,09
Экономия: -2,19 грн
8,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Стефаника, 1-А/4
Всего: упаковка (1)
10,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Василе Александри, 3
Всего: упаковка (11)
11,29
Экономия: -1,06 грн
10,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (4)
10,89
Экономия: -0,75 грн
10,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (16)
12,31
Экономия: -2,85 грн
9,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (1)
11,12
Экономия: -1,66 грн
9,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Григоровича-Барского, 1
Всего: упаковка (24)
8,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3/4
Всего: упаковка (8)
12,14
Экономия: -2,77 грн
9,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (7)
11,97
Экономия: -1,84 грн
10,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (12)
11,96
Экономия: -1,81 грн
10,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
10,00
Экономия: -0,45 грн
9,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (10)
11,33
Экономия: -2,68 грн
8,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
Всего: упаковка (8)
10,13
Экономия: -0,33 грн
9,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
Всего: упаковка (5)
11,22
Экономия: -1,08 грн
10,14 грн