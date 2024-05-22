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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Киев (16568) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (10)
11,33
Экономия: -2,68 грн
8,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
10,00
Экономия: -0,45 грн
9,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (12)
11,96
Экономия: -1,81 грн
10,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (7)
11,97
Экономия: -1,84 грн
10,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3/4
Всего: упаковка (8)
12,14
Экономия: -2,77 грн
9,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Григоровича-Барского, 1
Всего: упаковка (24)
8,35 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
Всего: упаковка (8)
10,13
Экономия: -0,33 грн
9,80 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (18)
11,86
Экономия: -1,62 грн
10,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (1)
11,12
Экономия: -1,66 грн
9,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (16)
12,31
Экономия: -2,85 грн
9,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (4)
9,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сенная, 15
Всего: упаковка (7)
8,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
Всего: упаковка (5)
11,22
Экономия: -1,08 грн
10,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (4)
10,89
Экономия: -0,75 грн
10,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Всего: упаковка (2)
11,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
9,59
Экономия: -0,29 грн
9,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (4)
10,59
Экономия: -0,62 грн
9,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (15)
8,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (2)
12,03
Экономия: -1,99 грн
10,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (3)
10,95
Экономия: -0,81 грн
10,14 грн