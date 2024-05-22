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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Харьков (16568) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (1)
7,71
Экономия: -0,31 грн
7,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (4)
12,37
Экономия: -3,02 грн
9,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
9,90
Экономия: -1,40 грн
8,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (3)
9,63
Экономия: -1,38 грн
8,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (27)
9,66
Экономия: -1,37 грн
8,29 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (2)
12,03
Экономия: -1,99 грн
10,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (15)
8,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (3)
10,95
Экономия: -0,81 грн
10,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (1)
10,32
Экономия: -0,32 грн
10,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (11)
11,49
Экономия: -1,34 грн
10,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
10,22
Экономия: -0,62 грн
9,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (17)
9,09
Экономия: -0,44 грн
8,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (2)
9,40
Экономия: -0,60 грн
8,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (4)
10,59
Экономия: -0,62 грн
9,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 42 мин
Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Всего: упаковка (2)
11,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (9)
8,76
Экономия: -0,56 грн
8,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (11)
8,60
Экономия: -0,40 грн
8,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (212)
8,49
Экономия: -0,29 грн
8,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
10,29
Экономия: -0,48 грн
9,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (4)
8,51
Экономия: -0,31 грн
8,20 грн