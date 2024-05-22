Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Харьков (16568) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Харьков, ул. 23-го Августа, 38
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Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
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Харьков, шоссе Салтовское, 145
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Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
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Харьков, просп. Победы, 65-Г
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
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Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
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Сумы, ул. Петропавловская, 74
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Каменское, просп. Свободы, 46
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Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
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Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
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Запорожье, ул. Авраменко, 13
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Запорожье, ул. Ладожская, 19
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
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Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49