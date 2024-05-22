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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (16568) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
10,22
Экономия: -0,62 грн
9,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (11)
11,49
Экономия: -1,34 грн
10,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (17)
9,09
Экономия: -0,44 грн
8,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (1)
10,32
Экономия: -0,32 грн
10,00 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (2)
9,40
Экономия: -0,60 грн
8,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (11)
8,60
Экономия: -0,40 грн
8,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (212)
8,49
Экономия: -0,29 грн
8,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
10,29
Экономия: -0,48 грн
9,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (9)
8,76
Экономия: -0,56 грн
8,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (14)
8,53
Экономия: -0,33 грн
8,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (4)
8,51
Экономия: -0,31 грн
8,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (60)
11,49
Экономия: -1,60 грн
9,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (6)
7,63
Экономия: -0,73 грн
6,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (4)
11,36
Экономия: -2,06 грн
9,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
Всего: упаковка (7)
8,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
Всего: упаковка (1)
9,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (2)
12,03
Экономия: -1,99 грн
10,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (15)
8,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (4)
10,59
Экономия: -0,62 грн
9,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 17:00
Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Всего: упаковка (2)
11,43 грн