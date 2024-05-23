Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБинт марлевый медицинский стерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Запорожье (16567) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
17,99
Экономия: -2,44 грн
15,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (10)
17,56
Экономия: -2,87 грн
14,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (2)
17,87
Экономия: -2,59 грн
15,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
21,01
Экономия: -3,08 грн
17,93 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
19,46
Экономия: -3,94 грн
15,52 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (2)
16,83
Экономия: -1,78 грн
15,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
18,69
Экономия: -1,49 грн
17,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (74)
16,99
Экономия: -1,63 грн
15,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
17,32
Экономия: -1,72 грн
15,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (4)
17,34
Экономия: -1,50 грн
15,84 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (36)
16,55
Экономия: -1,59 грн
14,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
17,78
Экономия: -2,79 грн
14,99 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (3)
15,90
Экономия: -0,98 грн
14,92 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
15,58
Экономия: -1,68 грн
13,90 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (1)
17,03
Экономия: -2,12 грн
14,91 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (2)
16,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (1)
16,55
Экономия: -1,68 грн
14,87 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (12)
16,50
Экономия: -1,71 грн
14,79 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (8)
16,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (49)
16,82
Экономия: -1,91 грн
14,91 грн