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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Одесса (16567) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (5)
16,98
Экономия: -2,01 грн
14,97 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (7)
16,82
Экономия: -2,17 грн
14,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (25)
17,11
Экономия: -2,05 грн
15,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ананьев, ул. Независимости, 19/3
Всего: упаковка (14)
16,81
Экономия: -1,93 грн
14,88 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
Всего: упаковка (1)
15,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Рени, ул. Вознесенская, 169
Всего: упаковка (3)
16,59
Экономия: -1,64 грн
14,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (14)
18,29
Экономия: -3,39 грн
14,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (1)
16,91
Экономия: -1,89 грн
15,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (3)
17,39
Экономия: -1,92 грн
15,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
Всего: упаковка (2)
16,44
Экономия: -1,57 грн
14,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (36)
16,55
Экономия: -1,59 грн
14,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (9)
16,02
Экономия: -1,16 грн
14,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Вергая Виталия, 34-В
Всего: упаковка (30)
20,94
Экономия: -2,91 грн
18,03 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (1)
18,46
Экономия: -3,43 грн
15,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (7)
15,53
Экономия: -2,25 грн
13,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
Всего: упаковка (1)
17,63
Экономия: -2,84 грн
14,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (1)
16,50
Экономия: -1,71 грн
14,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (2)
17,30
Экономия: -1,18 грн
16,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (4)
17,89
Экономия: -2,86 грн
15,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
18,69
Экономия: -1,49 грн
17,20 грн