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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Львов (16567) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (10)
23,90
Экономия: -6,30 грн
17,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (50)
16,43
Экономия: -1,42 грн
15,01 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (47)
16,42
Экономия: -1,43 грн
14,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 12
Всего: упаковка (2)
16,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
16,40
Экономия: -1,39 грн
15,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (34)
20,14
Экономия: -2,16 грн
17,98 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Грушевского Михаила, 2
Всего: упаковка (1)
16,70
Экономия: -1,69 грн
15,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (2)
17,30
Экономия: -1,18 грн
16,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (3)
16,64
Экономия: -0,86 грн
15,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
16,68
Экономия: -1,71 грн
14,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
16,88
Экономия: -0,98 грн
15,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (2)
17,70
Экономия: -1,58 грн
16,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ананьев, ул. Независимости, 19/3
Всего: упаковка (14)
16,81
Экономия: -1,93 грн
14,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (1)
16,91
Экономия: -1,89 грн
15,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 71
Всего: упаковка (2)
16,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (25)
17,11
Экономия: -2,05 грн
15,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (3)
17,39
Экономия: -1,92 грн
15,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
Всего: упаковка (2)
16,44
Экономия: -1,57 грн
14,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
Всего: упаковка (8)
16,72
Экономия: -1,76 грн
14,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (7)
17,34
Экономия: -2,36 грн
14,98 грн