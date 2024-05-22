К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Первомайский, м-н 1/2, 48 Всего: упаковка (4) 16,80 Экономия: -1,41 грн 15,39 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 42 мин График работы Лозовая, ул. Павлоградская, 48 Всего: упаковка (49) 16,82 Экономия: -1,91 грн 14,91 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 35/2 Всего: упаковка (4) 19,19 Экономия: -2,25 грн 16,94 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 35/2 Всего: упаковка (5) 16,38 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В Всего: упаковка (8) 16,89 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Калиновая, 1 Всего: упаковка (1) 15,58 Экономия: -1,68 грн 13,90 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Калиновая, 40/42 Всего: упаковка (1) 17,03 Экономия: -2,12 грн 14,91 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, просп. Поля Александра, 121 Всего: упаковка (3) 15,90 Экономия: -0,98 грн 14,92 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, просп. Героев, 23 Всего: упаковка (1) 17,78 Экономия: -2,79 грн 14,99 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Каменское, ул. Мурахтова, 1-А Всего: упаковка (1) 16,55 Экономия: -1,68 грн 14,87 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Каменское, просп. Свободы, 46 Всего: упаковка (12) 16,50 Экономия: -1,71 грн 14,79 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Каменское, ул. Дунайская, 41-В Всего: упаковка (2) 16,27 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Горишние Плавни, ул. Мира, 7 Всего: упаковка (4) 17,89 Экономия: -2,86 грн 15,03 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Рустави, 2 Всего: упаковка (74) 16,99 Экономия: -1,63 грн 15,36 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Рустави, 1-В Всего: упаковка (1) 17,32 Экономия: -1,72 грн 15,60 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Звенигородская, 1 Всего: упаковка (4) 17,34 Экономия: -1,50 грн 15,84 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Победы, 30 Всего: упаковка (10) 17,56 Экономия: -2,87 грн 14,69 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Запорожская, 5 Всего: упаковка (1) 17,99 Экономия: -2,44 грн 15,55 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Запорожье, ул. Базарная, 28 Всего: упаковка (2) 17,87 Экономия: -2,59 грн 15,28 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 42 Всего: упаковка (1) 21,01 Экономия: -3,08 грн 17,93 грн Забронировать