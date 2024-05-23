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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см тип 17, №1 - Запорожье (101123) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (18)
24,00
Экономия: -8,00 грн
16,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (18)
16,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
17,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (6)
16,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (16)
16,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
16,67 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (10)
16,75 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -8,00 грн
16,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (13)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
Всего: упаковка (17)
16,75 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
Всего: упаковка (42)
25,00
Экономия: -8,00 грн
17,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (37)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (11)
16,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (6)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (2)
17,70 грн
В других городах:
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 10
Всего: упаковка (12)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (11)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (7)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (2)
17,80 грн