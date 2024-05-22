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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (101123) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (17)
16,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (20)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (4)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (10)
17,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (15)
16,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (10)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (8)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (20)
18,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (2)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (7)
16,69 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
17,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (16)
16,67 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 02 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
20,04
Экономия: -2,52 грн
17,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (8)
16,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (18)
16,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (20)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (8)
17,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (17)
17,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (11)
16,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (22)
16,67 грн