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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (101123) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (17)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (12)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (7)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (12)
16,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
17,80 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (10)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (9)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
17,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (10)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (2)
17,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (7)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
Всего: упаковка (2)
16,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (14)
16,68 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (16)
19,00 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (47)
19,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (11)
18,50 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (9)
20,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Вологодская, 35-А
Всего: упаковка (14)
19,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (32)
24,00 грн
Магнолия
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Всего: упаковка (26)
20,00 грн