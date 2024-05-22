Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБинт марлевый медицинский стерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см тип 17, №1 - Киев (101122) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (24)
9,44 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (5)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (22)
10,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (23)
9,44 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (24)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (22)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (8)
10,56 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (18)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (23)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (13)
9,44 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (6)
10,00 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется через 02 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
11,67
Экономия: -1,47 грн
10,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (14)
9,44 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
9,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (10)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (30)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
10,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (6)
10,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (44)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (6)
10,00 грн