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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харьков (101122) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (28)
9,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (21)
9,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (28)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (29)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (14)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (27)
9,43 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (25)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
9,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (18)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (15)
9,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (23)
9,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (26)
9,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
9,88
Экономия: -1,33 грн
8,55 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (13)
10,50 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (56)
11,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (2)
11,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (11)
9,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (21)
11,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Вологодская, 35-А
Всего: упаковка (28)
11,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (50)
11,00 грн