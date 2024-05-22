Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харьков (101122) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 29 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (28)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (21)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (28)
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (29)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (14)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (27)
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Аптека твоей родини
Подробнее
Всего: упаковка (25)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (18)
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (15)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (23)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (26)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (13)
Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Магнолия
Подробнее
Всего: упаковка (56)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (11)
Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Культуры, 10
Сатурн-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (21)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (28)
Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Вологодская, 35-А
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (50)
Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115