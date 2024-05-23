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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXXXL, №1 - Запорожье (147366) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
615,00
Экономия: -110,00 грн
505,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
615,00
Экономия: -110,00 грн
505,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
671,73
Экономия: -84,09 грн
587,64 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
708,74
Экономия: -80,34 грн
628,40 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
640,91
Экономия: -90,86 грн
550,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
702,71
Экономия: -53,28 грн
649,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
722,63
Экономия: -109,76 грн
612,87 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (2)
719,59
Экономия: -109,48 грн
610,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
714,51
Экономия: -58,98 грн
655,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
698,37
Экономия: -90,97 грн
607,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
711,46
Экономия: -79,66 грн
631,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
721,62
Экономия: -114,22 грн
607,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
724,54
Экономия: -80,53 грн
644,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (2)
706,51
Экономия: -114,70 грн
591,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
718,91
Экономия: -111,51 грн
607,40 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
609,00
Экономия: -36,90 грн
572,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
712,20
Экономия: -74,30 грн
637,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (1)
617,57 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
710,91
Экономия: -98,09 грн
612,82 грн