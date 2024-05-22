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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXXXL, №1 - Львов (147366) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
644,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
714,24
Экономия: -76,34 грн
637,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
703,93
Экономия: -42,30 грн
661,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (1)
644,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (2)
561,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
609,00
Экономия: -36,90 грн
572,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
645,85
Экономия: -3,31 грн
642,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 12
Всего: упаковка (1)
589,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Луцк, просп. Возрождения, 30
Всего: упаковка (1)
642,17 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
665,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
720,68
Экономия: -55,66 грн
665,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 20
Всего: упаковка (1)
706,58
Экономия: -47,66 грн
658,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
698,51
Экономия: -51,79 грн
646,72 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
609,00
Экономия: -18,27 грн
590,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (1)
561,50 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 16 мин
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
583,00
Экономия: -17,49 грн
565,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Почтовая, 15
Всего: упаковка (1)
561,50 грн
Аспиринка
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Закрыто Открывается в 08:00
Березно, ул. Буховича, 3
Всего: упаковка (1)
646,94
Экономия: -8,94 грн
638,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 6-В
Всего: упаковка (2)
561,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (2)
702,64
Экономия: -95,92 грн
606,72 грн