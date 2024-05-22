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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXXXL, №1 - Киев (147366) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
635,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
635,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
901,75
Экономия: -144,07 грн
757,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
719,32
Экономия: -98,36 грн
620,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 3-А
Всего: упаковка (1)
640,95 грн
В других городах:
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
589,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Яготин, ул. Шевченко Тараса, 56
Всего: упаковка (1)
529,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
638,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Малин, ул. Мазепы Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
561,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
723,05
Экономия: -61,42 грн
661,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
Всего: упаковка (1)
642,69
Экономия: -72,99 грн
569,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (1)
718,98
Экономия: -100,74 грн
618,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (2)
702,64
Экономия: -95,92 грн
606,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76
Всего: упаковка (1)
529,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
Всего: упаковка (1)
619,62
Экономия: -69,74 грн
549,88 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
609,00
Экономия: -18,27 грн
590,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ромны, ул. Соборная, 9/66
Всего: упаковка (1)
529,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
561,43 грн