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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXXXL, №1 - Харьков (147366) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
632,89
Экономия: -82,44 грн
550,45 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
627,02
Экономия: -77,33 грн
549,69 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
699,03
Экономия: -107,18 грн
591,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
711,32
Экономия: -98,50 грн
612,82 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
628,06
Экономия: -77,85 грн
550,21 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
714,98
Экономия: -70,97 грн
644,01 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (2)
709,96
Экономия: -60,53 грн
649,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: упаковка (2)
561,50 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 100
Всего: упаковка (1)
709,29
Экономия: -50,37 грн
658,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
717,49
Экономия: -85,69 грн
631,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
721,07
Экономия: -62,10 грн
658,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (2)
720,54
Экономия: -76,53 грн
644,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1
Всего: упаковка (2)
711,05
Экономия: -73,15 грн
637,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Британская, 41
Всего: упаковка (1)
709,42
Экономия: -85,75 грн
623,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (1)
623,44
Экономия: -73,36 грн
550,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
701,76
Экономия: -52,33 грн
649,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
710,57
Экономия: -66,56 грн
644,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
704,95
Экономия: -60,94 грн
644,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
709,08
Экономия: -65,07 грн
644,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
716,20
Экономия: -75,58 грн
640,62 грн