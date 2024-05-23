Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи лечебно-профилактическиеБАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXXL, №1 - Запорожье (147364) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
565,00
Экономия: -104,00 грн
461,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
709,76
Экономия: -65,75 грн
644,01 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
565,00
Экономия: -104,00 грн
461,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
565,00
Экономия: -104,00 грн
461,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
711,18
Экономия: -49,55 грн
661,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
701,88
Экономия: -83,59 грн
618,29 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
671,73
Экономия: -84,09 грн
587,64 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
565,00
Экономия: -104,00 грн
461,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
531,00
Экономия: -70,00 грн
461,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
705,47
Экономия: -87,18 грн
618,29 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
635,56 грн
В других городах:
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
565,00
Экономия: -99,00 грн
466,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (1)
698,91
Экономия: -63,72 грн
635,19 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
702,71
Экономия: -53,28 грн
649,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
656,22
Экономия: -38,02 грн
618,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (1)
549,13 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
724,66
Экономия: -100,95 грн
623,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
703,25
Экономия: -59,24 грн
644,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
698,37
Экономия: -90,97 грн
607,40 грн