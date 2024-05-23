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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXXL, №1 - Одесса (147364) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
485,63 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
722,90
Экономия: -115,46 грн
607,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
714,83
Экономия: -96,54 грн
618,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (1)
713,42
Экономия: -92,46 грн
620,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
591,29
Экономия: -43,41 грн
547,88 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
Всего: упаковка (1)
638,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Всего: упаковка (1)
712,05
Экономия: -34,10 грн
677,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
622,26
Экономия: -18,36 грн
603,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
714,22
Экономия: -58,64 грн
655,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
712,59
Экономия: -97,01 грн
615,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
705,22
Экономия: -67,32 грн
637,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
441,00
Экономия: -67,00 грн
374,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
701,22
Экономия: -69,42 грн
631,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
Всего: упаковка (1)
627,26
Экономия: -79,83 грн
547,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (1)
702,51
Экономия: -70,71 грн
631,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 63
Всего: упаковка (2)
609,00
Экономия: -58,60 грн
550,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 2
Всего: упаковка (2)
609,00
Экономия: -73,40 грн
535,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
Всего: упаковка (1)
620,48
Экономия: -70,58 грн
549,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (1)
609,00
Экономия: -73,40 грн
535,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
604,20
Экономия: -56,01 грн
548,19 грн