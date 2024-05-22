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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXXL, №1 - Львов (147364) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
714,24
Экономия: -76,34 грн
637,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -164,60 грн
550,40 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -164,60 грн
550,40 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
644,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
703,93
Экономия: -42,30 грн
661,63 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 00:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
647,18
Экономия: -6,97 грн
640,21 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 39
Всего: упаковка (1)
644,96
Экономия: -6,70 грн
638,26 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (1)
647,76
Экономия: -5,13 грн
642,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52
Всего: упаковка (1)
645,71
Экономия: -9,46 грн
636,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Калуш, ул. Каракая, 25
Всего: упаковка (1)
642,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Калуш, ул. Каракая, 25
Всего: упаковка (1)
643,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 15
Всего: упаковка (1)
645,98 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
609,00
Экономия: -73,40 грн
535,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 46 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
644,87
Экономия: -0,61 грн
644,26 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Тлумач, ул. Винниченко, 84
Всего: упаковка (1)
648,29
Экономия: -10,73 грн
637,56 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 21
Всего: упаковка (1)
643,67
Экономия: -5,00 грн
638,67 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-А
Всего: упаковка (1)
648,18
Экономия: -7,72 грн
640,46 грн
Перша аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 30
Всего: упаковка (1)
646,21 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Луцк, просп. Возрождения, 30
Всего: упаковка (3)
639,21 грн