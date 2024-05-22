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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXXL, №1 - Киев (147364) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
645,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
631,68
Экономия: -31,68 грн
600,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
717,42
Экономия: -96,46 грн
620,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 46
Всего: упаковка (1)
636,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
719,32
Экономия: -98,36 грн
620,96 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:30
Коцюбинское, ул. Доковская, 5-В
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -179,40 грн
535,60 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
589,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (1)
635,15 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Черных Запорожцев, 47/1
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -179,40 грн
535,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Сквира, ул. Киевская, 12
Всего: упаковка (2)
642,70
Экономия: -0,14 грн
642,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 100
Всего: упаковка (1)
635,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 114
Всего: упаковка (1)
640,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 56
Всего: упаковка (1)
640,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Пирятин, ул. Соборная, 16
Всего: упаковка (1)
597,94
Экономия: -48,78 грн
549,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Героев Чернобыля, 29-А
Всего: упаковка (1)
486,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (1)
646,88
Экономия: -7,70 грн
639,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (1)
722,91
Экономия: -110,09 грн
612,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (1)
619,61
Экономия: -72,04 грн
547,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
Всего: упаковка (1)
641,75
Экономия: -72,89 грн
568,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (1)
718,98
Экономия: -100,74 грн
618,24 грн