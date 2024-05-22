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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXXL, №1 - Харьков (147364) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
647,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
710,10
Экономия: -105,41 грн
604,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
596,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
627,12
Экономия: -77,35 грн
549,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
711,32
Экономия: -98,50 грн
612,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
702,03
Экономия: -61,41 грн
640,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
615,13
Экономия: -65,61 грн
549,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
627,11
Экономия: -77,73 грн
549,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
612,75
Экономия: -36,15 грн
576,60 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:50
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
Всего: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
572,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
714,98
Экономия: -70,97 грн
644,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
709,96
Экономия: -60,53 грн
649,43 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (1)
691,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, просп. Победы, 15
Всего: упаковка (1)
712,00
Экономия: -56,47 грн
655,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (2)
662,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
707,46
Экономия: -91,93 грн
615,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
709,56
Экономия: -85,89 грн
623,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 100
Всего: упаковка (1)
709,29
Экономия: -50,37 грн
658,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 36/1
Всего: упаковка (1)
724,46
Экономия: -106,17 грн
618,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (2)
717,54
Экономия: -85,69 грн
631,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 21-А
Всего: упаковка (1)
608,12
Экономия: -58,34 грн
549,78 грн