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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXXL, №1 - Днепр (Днепропетровск) (147364) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -179,40 грн
535,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
721,62
Экономия: -114,22 грн
607,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
716,00
Экономия: -124,19 грн
591,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
708,13
Экономия: -67,51 грн
640,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
706,98
Экономия: -94,16 грн
612,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
713,29
Экономия: -63,86 грн
649,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
703,25
Экономия: -59,24 грн
644,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
702,83
Экономия: -100,81 грн
602,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
724,06
Экономия: -68,53 грн
655,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
724,66
Экономия: -100,95 грн
623,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
698,37
Экономия: -90,97 грн
607,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
702,71
Экономия: -53,28 грн
649,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
716,25
Экономия: -75,59 грн
640,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 17:00
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (1)
549,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (1)
642,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
710,91
Экономия: -98,09 грн
612,82 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
604,07
Экономия: -54,17 грн
549,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
592,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
704,95
Экономия: -60,94 грн
644,01 грн