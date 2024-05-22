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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXL, №1 - Львов (147363) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
617,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
714,24
Экономия: -76,34 грн
637,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
719,59
Экономия: -60,67 грн
658,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
591,64
Экономия: -41,40 грн
550,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
598,33
Экономия: -48,28 грн
550,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
701,07
Экономия: -90,91 грн
610,16 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -155,10 грн
559,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
648,73
Экономия: -4,79 грн
643,94 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
673,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
657,04
Экономия: -42,24 грн
614,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
709,88
Экономия: -44,81 грн
665,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
643,80 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (2)
715,00
Экономия: -155,10 грн
559,90 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (2)
645,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
703,93
Экономия: -42,30 грн
661,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
420,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (1)
704,13
Экономия: -51,31 грн
652,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
645,32
Экономия: -1,25 грн
644,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Стуса Василия, 19
Всего: упаковка (1)
644,99
Экономия: -110,15 грн
534,84 грн