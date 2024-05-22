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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XXL, №1 - Харьков (147363) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
637,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
635,75 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
637,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
608,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
710,10
Экономия: -105,41 грн
604,69 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -155,10 грн
559,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
700,68
Экономия: -74,30 грн
626,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
637,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
637,27 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
589,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
612,00
Экономия: -65,36 грн
546,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
627,02
Экономия: -77,33 грн
549,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
706,98
Экономия: -57,55 грн
649,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
609,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
707,78
Экономия: -75,93 грн
631,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
636,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
711,32
Экономия: -98,50 грн
612,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
704,86
Экономия: -51,99 грн
652,87 грн