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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XL, №1 - Запорожье (147361) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
719,18
Экономия: -129,41 грн
589,77 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
703,52
Экономия: -59,51 грн
644,01 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
565,00
Экономия: -104,00 грн
461,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
671,87
Экономия: -85,81 грн
586,06 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
602,21
Экономия: -52,31 грн
549,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
602,57
Экономия: -59,83 грн
542,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
713,08
Экономия: -84,68 грн
628,40 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
806,72
Экономия: -154,70 грн
652,02 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
616,50
Экономия: -64,86 грн
551,64 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
565,00
Экономия: -104,00 грн
461,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
699,78
Экономия: -92,34 грн
607,44 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
624,21
Экономия: -64,57 грн
559,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
719,58
Экономия: -95,87 грн
623,71 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
653,04
Экономия: -103,14 грн
549,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
678,56
Экономия: -64,14 грн
614,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
710,44
Экономия: -61,01 грн
649,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
709,81
Экономия: -65,76 грн
644,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
720,68
Экономия: -92,28 грн
628,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
602,52
Экономия: -64,88 грн
537,64 грн